Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Египта Абдаллой ас-Сиси.

Как сообщает #, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров было обсуждено обострение израильско-палестинского конфликта, нарушения прав человека, совершенные Израилем в отношении невинных граждан в Газе, и шаги, необходимые для урегулирования.

Президент Р.Эрдоган заявил, что принуждение палестинцев в Газе к переселению неприемлемо, Турция продолжит прилагать все усилия для обеспечения мира, доставки гуманитарной помощи в Газу в кратчайшие сроки.