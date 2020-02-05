Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией. И мы надеемся, что Россия будет понимать нашу чувствительность. Вчера мы провели очень конструктивный и продуктивный разговор с уважаемым Путиным. Я непосредственно объяснил ему ситуацию в Идлибе», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Он добавил, что турецкие и российские военные продолжают диалог и в ближайшее время проведут встречу по ситуации в Идлибе.

«Я передал Путину наши ожидания по Ливии и Сирии. Я с ним еще буду встречаться, будем следить за данными обещаниями. У нас нет ни малейшего намерения конфликтовать с нашими союзниками, друзьями, с какой-либо страной. Единственное, что мы ждем от России, — чтобы она еще лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», — добавил турецкий лидер.(РИА Новости)