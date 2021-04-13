Эрдоган: Настало время превратить Тюркский Совет в международную организацию

«Есть много стран, желающих присоединиться к Тюркскому Совету в качестве полноправных членов и наблюдателей. Настало время превратить организацию в международную».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении после очередного заседания Кабинета министров.

Говоря о саммите, состоявшемся 10 апреля с главами государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) в формате видеоконференции, президент Турции сказал, что на последнем мероприятии обсуждались вопросы широкомасштабного сотрудничества, от здравоохранения до торговли

Р.Т.Эрдоган отметил, что этот вопрос будет рассмотрен еще раз на 8-м чрезвычайном заседании Тюркского Совета в Стамбуле в ноябре этого года: «Для управления Советом и организацией в будущем уже подготовлено престижное историческое здание в Стамбуле».