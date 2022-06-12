Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в республике. Видеозапись его выступления на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван распространила канцелярия президента.

«Они (оппозиция — прим. ТАСС) просят назвать дату выборов. Выборы пройдут в июне следующего года. В ноябре (как заявляет лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу) досрочных выборов не будет, господин Кемаль. Вы сначала подготовьтесь и сообщите, будете ли вы кандидатом на президентских выборах. Если не будете, то объявите вашего кандидата», — сказал он.