Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье на фоне напряжённости между Грецией и Турцией.

Об этом сообщила администрация Эрдогана.

«В ходе переговоров были обсуждены двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно в Восточном Средиземноморье», — приводит сообщение РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что «Турция не является стороной, которая создала нестабильность в Восточном Средиземноморье».

Он также выступил за снижение напряжённости и диалог.