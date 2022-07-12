Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит Владимира Путина в Иран на следующей неделе.

«Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что в Иране состоится трехсторонняя встреча Путина с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Тайипом Эрдоганом. Также главы России и Турции проведут переговоры один на один.

Представитель Кремля уточнил, что визит состоится 19 июля.

Ранее агентство Merh со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента сообщило, что Путин на следующей неделе встретится с Раиси в Тегеране. Главной темой переговоров станет развитие двустороннего экономического сотрудничества.

До этого в Кремле говорили, что на ближайшее время намечена встреча Путина и Эрдогана.