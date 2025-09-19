Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября примет в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, в том числе по масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по [истребителям] F-16, а также над продолжением переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», — написал Трамп, охарактеризовав свои отношения с Эрдоганом как «очень хорошие».