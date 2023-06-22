На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Армения также предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы, есть принципиальная договоренность о его проведении. Армения готова и к скорейшему разблокированию транспортных и экономических путей в рамках принципов суверенитета, правомочности и взаимности сторон», — подчеркнул Пашинян.

«Армянская делегация отправится на эту встречу с целью нормализации отношений и скорейшего подписания мирного соглашения», — добавил Пашинян.