Государственный департамент в понедельник подтвердил сообщения о предстоящих азербайджано-армянских мирных переговорах в столице США.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне в конце этого месяца, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа», — заявил на ежедневном брифинге для прессы первый заместитель официального представителя Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

Ожидается, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян посетят Вашингтон по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена второй раз за последние два месяца.

Хотя Госдепартамент не предоставил никаких подробностей о дате и месте предстоящей встречи, TURAN стало известно из дипломатических источников, что министры возобновят закрытые обсуждения. Встреча должна пройти в понедельник, вдали от внимания прессы, в Институте дипломатической службы Госдепартамента в Арлингтоне.

«Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. США довольны тем, что переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках, включая и недавнюю встречу лидеров», — сказал Патель.