Эрдоган и Путин обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Стороны обсудили шаги по укреплению турецко-российских отношений.

Главы государств также обменялись относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы была затронута ситуация в Ливии и Сирии.

Лидеры договорились развивать сотрудничество и диалог по вопросам двусторонних связей и региональной повестки дня. (haberler.com)