Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном, передает

Согласно информации, стороны в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы, в частности события в Украине.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для дипломатического решения кризиса в Украине.

Турецкий лидер указал на необходимость поддержки переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Лидеры также обменялись мнениями относительно шагов по развитию двусторонних турецко-французских отношений.