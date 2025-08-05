4 августа состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Управление коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы турецко-британских отношений, а также актуальные региональные и глобальные процессы.

Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, в частности, гуманитарному кризису в секторе Газа. Президент Эрдоган проинформировал британского премьера о шагах, предпринимаемых Турцией для доставки гуманитарной помощи палестинскому народу, а также о дипломатических усилиях Анкары, направленных на прекращение огня.

Глава турецкого государства подчеркнул важность справедливого и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов».