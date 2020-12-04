Эрдоган: «Франции нужно как можно скорее избавиться от проблемы под названием Макрон»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал скандальное решение Национального собрания Франции по Карабаху, сообщает Агентство Анадолу.

По словам турецкого лидера, Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выступил с рекомендацией в адрес французов. Если вы так любите армян, то передайте им Марсель. Я поддерживаю это предложение. Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Факт оккупации был признан и США и Россией. Оккупацию признавала и Франция, а теперь они следуют иному пути», — сказал президент.

Президент Турции назвал действующего президента Эммануэля Макрона «головной болью» для Франции.

«Франция переживает опасный период своего развития. Им нужно как можно скорее избавиться от проблемы под названием Макрон», — сказал он.

Эрдоган сообщил также, что вместе с супругой примет участие в параде в Баку по случаю Победы в войне за освобождение исторических земель Азербайджана в Нагорном Карабахе.

3 декабря Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало принятую ранее Сенатом (верхней палатой парламента) резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха.