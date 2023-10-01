Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром 1 октября, как «последние вздохи террористов» в отношении страны.

Перед этим глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о попытке теракта около здания министерства в центре Анкары. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, уточнил он. Полицейские получили огнестрельные ранения.

«Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов», — подчеркнул турецкий лидер.

До этого сообщалось, что попытка теракта произошла у здания МВД Турции, пострадали двое полицейских.