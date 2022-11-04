Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимир Путиным о том, что зерно будет поставлять в нуждающиеся страны бесплатно.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Турции заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости рассмотрения вопроса о продлении срока зерновой сделки.

Отметим, что Россия объявила 29 октября о приостановке зерновой сделки после атаки на корабли Черноморского флота, но Эрдоган убедил Путина вернуться.