Эрдоган: «Армения является помехой стабильности в регионе»

«Армения, напавшая в июле на территорию Азербайджана, еще раз доказала, что является помехой для восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе».

Как сообщает Report, об этом на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы являемся сторонниками скорейшего урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также других конфликтов в регионе с соблюдением территориальной целостности Азербайджана и Грузии в рамках решений ООН и ОБСЕ. Кашмирская проблема, важная для стабильности в Южной Азии, тоже пока остается нерешенной. Шаги, предпринятые после аннулирования особого статуса Джамму и Кашмира, еще более усугубили проблему. Мы сторонники решения этой проблемы путем переговоров в рамках решений ООН и, особенно, в рамках ожиданий кашмирского народа», — сказал Эрдоган.