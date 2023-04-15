Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая, передает газета.ру.

По его словам, фундаменты новых домов для пострадавших от землетрясений активно закладываются, также было начато строительство более 100 тыс. квартир и сельских домов.

«На праздник (окончание поста) мы планируем передать несколько сельских домов пострадавшим от землетрясений», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что до праздника будет завершен разбор завалов во всех провинциях, кроме Хатая.