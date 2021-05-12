Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», — сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана.