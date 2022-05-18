Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре, сообщает Анадолу.

По его словам, блок НАТО сегодня стремится усилить свой Восточный фланг на фоне войны между Россией и Украиной.

«Расширение НАТО значимо по мере уважения к интересам Турции», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, попытки обесценить значимость НАТО в сфере безопасности недопустимы.

«Как можно ожидать (Швецией – ред.) от Анкары поддержки в вопросе вступления в НАТО, не выдавая Анкаре террористов?», — сказал президент.