«Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана. Это может поставить под сомнение ее эффективность».

Как передает #, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.