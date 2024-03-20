«Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана. Это может поставить под сомнение ее эффективность».
Как передает #, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат. Это такое, одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.