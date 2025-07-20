Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за карьеру без учета пенальти, передает rbc.ru.

Месси 20 июля отметился дублем в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1).

На счету аргентинца стало 764 гола, которые он забил не с пенальти. В активе Роналду 763 забитых мяча без учета 11-метровых ударов.

Роналду (938 голов в 1281 матче) и Месси (874 гола в 1114 играх) занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси — самый титулованный футболист в истории. Среди его главных наград — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании.