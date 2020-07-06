Эмоциональные вспышки: как художники Азербайджана и других стран рисуют карантин

Художники из различных уголков мира создали работы, посвященные теме карантина, и поделились тем, как он повлиял на них творчески.

Проект «Виртуальный ARTIM» был создан пространством современного искусства YARAT еще в мае и представлен в виртуальном проектном пространстве ARTIM серией онлайн вернисажей, объединенных общей концепцией «Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век».

Увидеть результат очередного эксперимента можно на выставке «Виртуальный ARTIM».

Как сообщает #, перед тем, как попасть на выставку, виртуальные посетители могут создать собственный аватар в виде гибрида из сочетания искусственного интеллекта, машин и людей, а уже потом прогуляться по выставке и насладиться палитрой творческого воображения мастеров из разных стран.

Данное название, как и концептуальное поле, опирается на научно-фантастический роман Грега Игана «Карантин», вышедший в 1992 году. В произведении описано ближайшее будущее (2034-2080 гг.), когда по непонятным причинам солнечная система вдруг оказалась запертой в некую оболочку, что породило массовую панику, социальную «клаустрофобию» и всплеск террористических действий.

Действие романа перекликается с известными из квантовой механики теориями параллельных событий, а также с теорией о силе волны человеческого мозга и ее способности обрушить любую систему.

Проект продлится до 22 августа.

Внутреннюю подноготную общества на фоне все еще бушующей пандемии посредством проекта можно рассмотреть через работы молодых художников, участников проекта — Мурада Акберли, Натига Аскера, Агабабы Багирова, Лейли Ахмедовой, Екатерины Борцовой, арт-коллектива You Open a Box, Джошуа Дайсона, дуэта Нины Трауб и Лукаса Зербст, Лауры Игэ, Натана М. Коллиза, Мартина Моргера, Рехана Мискчи, Фуруга Ноэи, Флориана Нитша, Джея Рехштайнера, Гафара Рзаева, Юлии Смирноврй и др.

Как отмечают инициаторы проекта, картины отражают настроение, ощущение одиночества, депрессию, вызванные изоляцией. Следующий слой проекта превращает тривиальные предметы обыденной жизни в глубокие размышления о красоте мелочей, о драме жизни, о перепадах настроения и эмоциональных вспышках. Другой раздел показывает, как сохранять чувство единства, общности во времена изоляции. Перед участниками открываются две стороны одного мира: с одной стороны — это чувство безысходности, недовольство реальностью, а с другой — ощущение покоя, гармонии и мира. Права выбора параллельных миров остается за героем виртуальной выставки.

Для того, чтобы посетить выставку, необходимо скачать приложения: windows: https://bit.ly/3dJ8yGf, mac: https://bit.ly/3h4BElj

Внутри выставки посетители могут говорить и общаться с другими людьми. Чтобы посмотреть работы, необходимо придвинуться максимально близко к проекционной стене, и оно начнет воспроизведение.

Проектное пространство ARTIM ориентировано на молодых художников с главной целью поддержки и поощрения развития новых талантов. Пространство, расположенное в Ичери шехер, является площадкой для проведения экспериментов с произведениями искусства, а также для их профессиональной демонстрации.