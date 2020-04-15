EMIN рассказал, как сдавал тесты на Covid-19 и о том, как пройдет ЖАРА в Баку

Один из главных вопросов, который волнует как азербайджанских, так и российских поклонников современной музыки – состоится ли в Баку фестиваль «ЖАРА»- 2020, не станет ли пандемия Covid-19 причиной отмены фестиваля, либо переноса его абсолютно в иной формат, где не найдется места главным участникам – зрителям.

Напомним, что в этом году «ЖАРА» отмечает свое пятилетие. По плану фестиваль должен состояться в туристическом комплексе Sea Breeze с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля пока что никак не комментируют возможную отмену или перенос, отмечая, что любые комментарии могут оказаться попросту неуместными.

Как сообщает #, ситуацию прояснил народный артист Азербайджана EMIN, один из организаторов фестиваля и его идейный вдохновитель. Будучи в гостях у Ивана Урганта в его популярной передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, певец озвучил всевозможные варианты развития:

«Я, моя команда и все артисты готовятся к фестивалю. Если случится так, что фестиваль не сможет состояться в связи с пандемией, и мы не сможем дать возможность зрителям присутствовать на нем, то я все равно попробую привезти артистов в Баку, но провести его без публики. Если это тоже не получится, то, как вариант, я могу использовать какую-нибудь площадку в Москве, и также провести эфирный концерт без зрителей. В этом году у нас большие планы и целых три юбилейный вечера — Юрия Антонова, Игоря Николаева, Димы Маликова», — сказал EMIN.

Как видим, фестиваль «ЖАРА» имеет все шансы «выжить» в условиях расплывчатых последствий коронавирусной пандемии.

EMIN признался Урганту, что ему самому пришлось дважды пройти тест на заражение Covid-19.

«Один раз в Баку, другой раз делал тест в Москве. Пока у меня коронавируса нет», — заявил артист и добавил:

«Коронавирус поменял мою жизнь на 360 градусов. Я снова вернулся в ту же точку, но все вижу по- другому».

Певец рассказал, что за две недели он начал курить, стал еще больше заниматься спортом и всецело ударился в творчество.

Иван Ургант воспользовался случаем и попросил EMINa рассказать о Хосе Мамедове, испано – азербайджанском «шпионе», придуманном Эмином Агаларовым:

«Хосе может позволить себе все то, чего не могу себе позволить я. У меня есть определенное чувство юмора, которое не вяжется с моим образом, а через Хосе я могу все это использовать в жизни», — заявил народный артист.