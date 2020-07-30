Эмин Мусави: Наша вера в победу неразрывно связана с этими людьми

Известные общественные деятели, артисты и спортсмены Азербайджана присоединяются к патриотическому проекту ASAN Könüllüləri и ASAN радио «Письмо солдату» (Əsgərə məktub), выражая свое единство с людьми, находящимися на передовой, лицом к лицу с армянским агрессором.

На днях к проекту присоединился заслуженный тренер Азербайджана, 25-кратный олимпийский чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов:

«Принял участие в прекрасном проекте. В данный момент наши солдаты нуждаются в моральной поддержке. Они должны чувствовать нашу поддержку и нашу веру в них. Только вперед, азербайджанский солдат, вперед!», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее свои послания защитникам Родины адресовали народные артисты Азербайджана Бриллиант Дадашева, Сиявуш Керими, знаменитый спорстмен Эльнур Маммедли, певец Шамистан Ализаманлы, ведущий и актер Илькин Гасани, видеоблогер Талех Юзбеков и др.

«Проект был создан в 2016 году с целью поддержки и мотивации солдат, которые несут службу в зоне боевых действий, находятся в непростых условиях и очень нуждаются в нашей поддержке. Этим проектом мы хотели показать, что известные артисты, спортсмены, общественные деятели морально всегда со своими воинами. Наша вера в победу неразрывно связана именно с этими людьми!», — рассказывает в интервью # Эмин Мусави, директор ASAN радио.

За это время проект не только не растерял свою актуальность, но и наоборот, стал еще более масштабным. Была запущена аудиоверсия проекта с адаптацией контента на различных платформах в Интернете, однако по-прежнему, каждый желающий может принести свое письмо в центр ASAN, будучи уверенным в том, что его прочтут солдаты, сражающиеся против армянской оккупации.

В своей деятельности ASAN радио всегда придерживается главного приоритета, уделяя максимум внимания теме патриотизма. Это тенденция прослеживается в каждом проекте радиостанции, невзирая на ее основную направленность – информирование общественности обо всех новостях Азербайджанского государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Asan Xidmət.

В самые тревожные для всей страны дни, когда мы становимся свидетелями очередной агрессии армянских оккупантов, ASAN радио одним из первых меняет формат музыки и делает акцент на достоверной сводке новостей, сотрудничая с Министерством обороны и другими государственными структурами.

Отвечая на вопрос # о том, как работает радиостанция в период карантина, Эмин Мусави ответил, что начиная с 15 марта практически вся команда, за исключением некоторых сотрудников, работает в удаленном режиме:

«Учитывая нашу высокую социальную ответственность, мы как радиостанция первые в Азербайджане перешли на работу в таком формате. И ничуть об этом не пожалели, так как у нас было больше времени для того, чтобы воспользоваться новым опытом. Благодаря новейшим технологиям мы полностью адаптировали работу под домашний режим и даже новости вещаем из дома. Мы в хорошем смысле отказались от гостей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, люди не приходят к нам в студию, и все интервью мы также проводим посредством новых технологий», — рассказал Э.Мусави.

Еще один популярный и социально значимый проект ASAN Könüllüləri и ASAN радио — ASAN Məktub, во время карантина расширил свою аудиторию. Суть проекта заключается в том, чтобы исполнить мечту ребенка из малообеспеченной семьи, о которой он собственноручно напишет в письме.

За 5 лет существования проекта были исполнены желания более 6 тысяч детей, которые отправили в ASAN свои письма.

«Желания у детей были самые разные: кто-то мечтал о компьютере, кто-то – о велосипеде, кому-то очень хотелось обновок, а порой, и просто новый рюкзак в школу. Исполнять эти и другие желания ASAN Könüllüləri помогали обычные граждане, наши соотечественники, за что мы выражаем всем большую благодарность», — отметил директор ASAN радио.

В период карантина помощь была оказана не только детям, но и нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам. В целом, помощь за этот промежуток времени, по словам Эмина Мусави, была оказана более 1000 гражданам.

В настоящий момент общий охват ASAN радио по Азербайджану занимает 80 процентов, но в ближайшее время, по словам директора радиостанции, вещание в регионах будет расширяться.

Страница ASAN радио в Facebook в этом году первой из всех радиокомпаний Азербайджана получила заветный синий значок верификации. Также, согласно официальной статистике, страница ASAN радио в Facebook лидирует по количеству репостов среди страниц прочих азербайджанских радиостанций в данной соцсети.