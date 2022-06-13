Актриса Эмбер Херд впервые после поражения в суде Вирджинии по иску Джонни Деппа о диффамации дала телевизионное интервью. Об этом сообщает издание Deadline.

Интервью Эмбер Херд выйдет на телеканале NBC в часовой передаче, она ответит на вопросы журналистки Саванны Гатри. Передача будет транслироваться 17 июня в прайм-тайм — в 20.00.

Программа была снята 9 июня в Нью-Йорке в обстановке строгой секретности: актриса прилетела специально на запись передачи и улетела в тот же день. Для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность, съемки проводились не в студии телеканала NBC.

Как рассказал источник Deadline, в интервью Эмбер Херд, в частности, рассказала, как, по ее мнению, исход проигранного судебного процесса повлияет на ситуацию со свободой слова в США.

Эмбер Херд признали виновной в клевете на своего бывшего мужа Джонни Деппа и обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн. Позже сумма была сокращена до $10,4 млн.