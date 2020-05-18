Эльмар Мамедъяров провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

18 мая министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шафером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече также приняли участие помощники сопредседателей от Франции и США.

Здесь стороны обсудили текущее состояние процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые будут предприняты в ближайшие месяцы после глобальной пандемии. Стороны договорились об определении времени и места проведения очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы после ослабления пандемии.