Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизвета II вновь начала заниматься верховой ездой вопреки ухудшению здоровья. Об этом сообщает The Sun.

96-летняя монаршая особа вернулась к прогулкам верхом на пони, несмотря на то что девять месяцев назад врачи рекомендовали ей оставить увлечение. Тогда королева попала в госпиталь и после этого случая старалась проводить больше времени в замке и отказаться от посещения общественных мероприятий.

«То, что королева вновь катается, — прекрасный знак. Особенно когда все переживают по поводу ее здоровья. Заниматься таким делом в 96 — это что-то невероятное», — высказался в интервью журналистам один из сотрудников Виндзорского замка, который предпочел остаться анонимным.

Ранее Елизавета II cтала вторым самым долгоправящим монархом в истории. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819–1901) по продолжительности пребывания на троне (lenta.ru).