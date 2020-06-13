Елизавета II отпразднует день рождения краткой церемонией и салютом

Елизавета II отпразднует официальный день рождения в Виндзоре краткой церемонией и салютом. Из-за введенного в Великобритании карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь Ее Величества, были отменены, сообщает Эхо Москвы.

Королева Великобритании по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля, когда она на самом деле появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гуляния. На сей раз свой официальный 94-й день рождения Елизавета 2 отметит в узком кругу.

Как говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом, из-за пандемии коронавируса в Виндзорском Замке под Лондоном пройдет скромная церемония, закрытая для публики. Которая будет продолжаться не более 20 минут. Пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения, выступит военный оркестр. После чего будут даны два салюта.

Елизавета взошла на престол в 1952 году. И царствует дольше любого из ныне здравствующих монархов мира.