Елизавета II не подписала заявление по интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать «заранее подготовленное заявление» по интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри, сообщает The Times.

Официальные лица Бирмингемского дворца надеялись, что заявление, в котором подчеркивается любовь и забота королевской семьи о герцоге и герцогине Сассекских, позволит снизить напряженность после интервью.

По мнению издания, королева отказалась подписать заявление, так как ей «нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

После интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл для CBS 47% британцев осудили пару, сообщает YouGov.

Опрос показывает, что 56% проголосовавших не испытывает симпатии к супругам, а 29% респондентов заявили о сильной (12%) или заметной (17%) симпатии к принцу Гарри и Маркл.

Согласно опросу, отношение лично к принцу Гарри почти у половины британцев (53%) улучшилось, и 41% все еще относится к нему негативно. К его жене у большей части аудитории (53%) по-прежнему негативное отношение, и только 39% проголосовало за нее. (gazeta.ru)