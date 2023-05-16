Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая находится с визитом в Сеуле, рассказала, что попросила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и оказать помощь современными технологиями. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна. Вместе с первой вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко и замруководителя Офиса президента [Украины] Ростиславом Шурмой обсудили с президентом [Юн Сок Ёлем] потребность в средствах ПВО», — сообщила Зеленская.

По ее словам, Украине требуются средства для разминирования и медицинское оборудование.

Зеленская прибыла в Сеул как специальный представитель президента Украины. Агентство Yonhap писало, что первая леди Украины попросила южнокорейского лидера о нелетальной военной помощи для своей страны.

Южная Корея пока не поставляла Киеву оружие, но отправляла Украине финансовую и гуманитарную помощь. В апреле Юн Сок Ёль не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Киеву.