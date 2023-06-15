Сегодня в Баку стартует Второй международный Baku Pian o Festival. Торжественное открытие фестиваля состоится в Центре Гейдара Алиева и ознаменуется совместным концертом Шаина Новрасли и известной французской пианистки Элен Мерсье, сообщает #.

Накануне в Landmark Baku состоялась пресс-конференция, в ходе которой основатель и директор фестиваля — Заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли отметил интересные музыкальные программы фестиваля и выразил признательность всем партнёрам и спонсорам мероприятия.

Элен Мерсье выступает в Азербайджане впервые и на пресс-конференции рассказала о первых впечатлениях от азербайджанской кухни и архитектуры, а также вспомнила воспоминания Мстислав а Ростроповича о Баку.

На пресс-конференции также выступили главы и представители посольств Австрии, Бразилии, Венгрии, Латвии и Франции, отметив роль фестиваля в развитии культурных связей между странами и кратко рассказав о программах музыкантов своих стран, которые участвуют в Baku Piano Festival.

Посол Франции в Азербайджане Анн Бойон отметил а значение фестиваля для культурного сотрудничества стран и выразила благодарность организаторам фестиваля: «Для нас это большая честь. От всей души желаю этому проекту дальнейшего процветания и надеюсь, что наши исполнители и дальше будут на нем выступать».

Отличие фестиваля этого года от предыдущего более разноплановая и насыщенная программа. В рамках фестиваля пройдут арт-мероприятия и показы кино. Кинорежиссёр Октай Мир-К асимов и представитель Латвии в Азербайджане Вия Буша отметили инициативу куратора кинопрограмм Ульви Мехти.

В программе фестиваля юбилейный показ фильма-эссе «Композитор Кара Караев», а также латвийский фильм «Тапёр», посвященный памяти основоположника музыкальной культуры Латвии Оскара Строка.

Baku Piano Festival — это не только волшебство музыкантов-виртуозов на фортепиано, но и сама атмосфера фестиваля. Каждый зритель может найти здесь своё любимое: великолепный выбор для любого меломана от классики до фламенко и танго.