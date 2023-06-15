Сегодня в Баку стартует Второй международный Baku Pian
Накануне в Landmark Baku состоялась
Элен Мерсье выступает в Азербайджане впервые и на пресс-конференции рассказала о первых впечатлениях от азербайджанской кухни и архитектуры, а также вспомнила воспоминания Мстислав
На пресс-конференции также выступили главы и представители посольств Австрии, Бразилии, Венгрии, Латвии и Франции, отметив роль фестиваля в развитии культурных связей между странами и кратко рассказав о программах музыкантов своих стран, которые участвуют в Baku Piano Festival.
Посол Франции в Азербайджане Анн Бойон отметил
Отличие фестиваля этого года от предыдущего более разноплановая и насыщенная программа. В рамках фестиваля пройдут арт-мероприятия и показы кино. Кинорежиссёр Октай Мир-К
В программе фестиваля юбилейный показ фильма-эссе «Композитор Кара Караев», а также латвийский фильм «Тапёр», посвященный памяти основоположника музыкальной культуры Латвии Оскара Строка.
Baku Piano Festival — это не только волшебство музыкантов-виртуозов на фортепиано, но и сама атмосфера фестиваля. Каждый зритель может найти здесь своё любимое: великолепный выбор для любого меломана от классики до фламенко и танго.