Эльдар Намазов: «Нынешняя ситуация напоминает «затишье перед бурей»

По мере снижения напряженности на коронавирусном фронте, мир постепенно возвращается к своему обычному укладу: вновь на повестке дня наряду с пандемией оказываются конфликты, которые длятся не одно десятилетие. Карабахский конфликт тоже начинает напоминать о себе не только ежедневными нарушениями режима прекращения огня, но и заявлениями представителей конфликтующих государств, и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. О том, какие процессы развиваются вокруг карабахского конфликта, насколько возможно возобновление боевых действий, рассказал в интервью # политолог Эльдар Намазов.

— Как сообщают разные СМИ, сейчас ряд американских НПО получают финансирование для того, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Израилем, причем порой проводятся параллели между Палестиной и Карабахом. Как вы оцениваете, могут ли быть испорчены отношения Азербайджана и Израиля усилиями армян и околоармянских организаций?

— Мы не должны идти на поводу армянских СМИ, экспертов, лоббистов и проармянских финансовых групп, которые делают провокационные взбросы, ради того, чтобы испортить отношения Азербайджана и Израиля. Ради каких-то провокационных сообщений мы не должны объяснять тонкости международного права в тех или иных вопросах. Таким образом, армяне пытаются менять повестку дня, а на повестке один вопрос – война.

Армянское руководство довело дело до войны. И сейчас они пытаются таким образом менять повестку, но мы не должны поддаваться подобным провокациям. Главный вопрос – это Карабах и освобождение наших земель, а армяне могут писать и делать, что угодно.

— Как вы оцениваете ситуацию вокруг карабахского конфликта на фоне последней провокации Пашиняна в Шуше?

— Сегодняшняя ситуация – это затишье перед бурей. Азербайджанская сторона исходит из того, что времена разговоров прошли, и наступает время принятия конкретных мер и решительных действий. Видимо поэтому азербайджанская сторона не отвечала громкими официальными заявлениями на последнюю армянскую провокацию, которая была в Шуше. Создается впечатление, что проявляющая огромную терпимость в переговорном процессе азербайджанская сторона посчитала, что все «красные линии» пройдены, и говорить с пашиняновской властью не о чем. Я считаю, что так думает не только руководство Азербайджана, если обратить внимание на МГ ОБСЕ, то и она также хранит «гробовое молчание».

По сути, действия Пашиняна ставят крест на МГ ОБСЕ и на их многолетней деятельности. МГ ОБСЕ пыталась объяснить Пашиняну, что нельзя допускать провокационные действия. Незадолго до последних событий глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на столе переговоров лежит документ о поэтапном урегулировании конфликта и привел несколько деталей о составляющей документа, где говорится об освобождении оккупированных территорий. Таким образом, он дал понять властям Армении, что те должны прекратить игнорирование всего переговорного процесса и вернуться за стол переговоров, на что Пашинян ответил новой провокацией, которую устроил в Шуше.

Поэтому эта ситуация называется «затишье перед бурей», потому что Пашинян не оставил ни одного аргумента Азербайджану для продолжения переговорного процесса. Он также не оставил ни одного аргумента международным посредникам, с которым они могут обратиться к Азербайджану, чтобы не воспользоваться правом на самооборону согласно ООН.

— Некоторые эксперты считают, что сейчас именно Россия является сдерживающим фактором для Азербайджана, который намерен воспользоваться своим правом — военным путем восстановить территориальную целостность, другие же отмечают, что всемирная пандемия и исходящие от нее экономические проблемы временно сдерживают официальный Баку. Что, по-вашему, является сдерживающим фактором для Азербайджана?

— Мне кажется, что сдерживающих факторов уже не осталось. Единственный фактор для Азербайджана – это когда, и каким образом страна собирается воспользоваться своим правом на самооборону и начало операции по освобождению своих территорий. Для проведения такой операции, требуется совпадение многих обстоятельств. Пандемия и прочие проблемы не являются той причиной, которая останавливает Азербайджан. Нам, как представителям гражданского общества, не дано точно знать, когда Азербайджан предпримет этот необходимый и вынужденный шаг. Как правило, этот вопрос держится в строжайшей тайне, и это может случиться неожиданно, как для нас, так и для противника.