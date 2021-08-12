Власти Японии всерьез обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице Токио в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Команда экспертов при правительстве назвала обстановку катастрофической и «вышедшей из-под контроля» за считанные дни до начала летних Паралимпийских игр, пишут японские СМИ в четверг, 12 августа. По их словам, сфере здравоохранения угрожает коллапс.

За истекшие 24 часа в Токио зафиксировано 4989 новых заражений, это второе по величине значение показателя за время эпидемии. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

Летние Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. Окончательное решение о допуске зрителей на соревнования еще не принято. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей. (DW)