Скончался известный художник Эльдар Зейналов

В Турции скончался член Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, известный художник Эльдар Зейналов, сообщили Trend Life в объединении.

Художник скончался от COVID-19, ранее Эльдар Зейналов перенес несколько операций на сердце.

Эльдар Зейналов родился 15 июля 1961 года в Нахчыване. Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азим Азимзаде, Московский архитектурный институт (Государственная академия).

Мастер кисти на протяжении долгих лет жил в Италии, а затем жил и работал в Турции. Его произведения экспонировались в Австралии, Новой Зеландии, США, Японии, странах Европы.

Allah rəhmət eləsin

| 2021-05-11T20:01:59+04:00 11 мая 2021, 21:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss