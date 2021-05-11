Скончался известный художник Эльдар Зейналов

В Турции скончался член Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, известный художник Эльдар Зейналов, сообщили Trend Life в объединении.

Художник скончался от COVID-19, ранее Эльдар Зейналов перенес несколько операций на сердце.

Эльдар Зейналов родился 15 июля 1961 года в Нахчыване. Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азим Азимзаде, Московский архитектурный институт (Государственная академия).

Мастер кисти на протяжении долгих лет жил в Италии, а затем жил и работал в Турции. Его произведения экспонировались в Австралии, Новой Зеландии, США, Японии, странах Европы.

Allah rəhmət eləsin