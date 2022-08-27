Российский Сбербанк заявил, что уходит из Казахстана, «руководствуясь текущей геополитической обстановкой».

В свою очередь евродепутат от Польши Рышард Чарнецки высказал мнение, что Казахстан играет роль «голубка мира», но на самом деле стремится ускорить процесс перерезания пуповины, связывающей Нур-Султан с Москвой. В авторской колонке под заголовком «Игра Казахстана» на портале Niezalezna.pl евродепутат напоминает, что в столице центральноазиатского государства в сентябре пройдёт встреча мировых религиозных лидеров, включая Папу Римского Франциска и патриарха всея Руси Кирилла (от Польши в Нур-Султане будет президент Конференции епископов Станислав Гондецки), передает EADaily.

По мнению Рышарда Чарнецкого, после начала нынешнего российского вторжения в Украину «различные страны пытаются играть роль посредника, извлекая из этого выгоду».

«В первые недели после агрессии Москвы это пытался сделать Израиль, эффективно это делает Турция, которая не только организовала первую встречу глав МИД двух стран во время Антальского дипломатического форума, но и в основном способствовала, хотя и при содействии ООН, разблокированию экспорта украинского зерна (первые корабли, реализующие ранее импортные соглашения с Украиной, конечно, попали в… Турцию). Сейчас в роли „голубка мира“ выступает Казахстан», — пишет польский политик.

Автор считает, что «Казахстан, видимо, хочет сыграть свою игру и ослабить зависимость от России, с которой он ведь находится в совместных военных, экономических и политических структурах».

«Я не думаю, что эта инициатива ускорит конец войны в Европе, но она может ускорить процесс отрезания Нур-Султаном пуповины, связывающей его с Москвой», — полагает евродепутат.

Интересно, реально ли Казахстан уже определил и поставил перед собой такую цель – отход от российского влияния? Такова общая воля всех политических элит или только части руководства страны? И если проявится такая воля, то удастся ли казахам преодолеть сопротивление Москвы, которое наверняка будет?

На эти вопросы # ответил известный эксперт по Центральной Азии, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта:

— Я не совсем согласен с мыслью, что сейчас многие страны пытаются стать посредниками между сторонами в войне против Украины, чтобы получить в этом свою выгоду. Потому что ноша такого посредничества очень тяжела. Ведь достичь каких-либо позитивных результатов в переговорном процессе неимоверно сложно. Пока что, частично, с этим справляется Турция. В копилку турецкой дипломатии можно внести так называемое зерновое соглашение, подписанное месяц назад. Уже около 30 кораблей фактически осуществляют экспорт зерна из черноморских портов Украины. Но оптимизм тут очень осторожный, поскольку мы все-таки понимаем, что целью РФ является уничтожение украинского государства. Мы понимаем, что Россия не любит долго выполнять взятые на себя обязательства, и поэтому в любой момент зерновой коридор может быть разрушен. Она может нанести удары по портовой инфраструктуре, по другим береговым коммуникациям. То есть, я хочу сказать, что на самом деле посредническая роль достаточно неблагодарная.

Казахстан несколько раз еще раньше озвучивал готовность выступить посредником между Украиной и Россией, в том числе взять на себя организацию площадки встреч, альтернативной Минской. До начала нынешней полномасштабной войны это для Казахстана было бы выгодно, потому что улучшало бы его международный имидж, усиливало вес.

Однако Украина всегда рассматривала Казахстан как зависимое от России государство, поэтому никаких серьезных дискуссий и намерений о том, чтобы он стал страной-посредником, площадкой для переговоров, никогда не было. Хотя это пытался продавить сам Казахстан, и определенные пророссийские силы.

И на данный момент эта ситуация пока не изменилась. Зависимость Казахстана от России по оценкам Украины значительно увеличилась экономически, логистически и в военно-техническом отношении. Поэтому Киев не может рассматривать Казахстан как независимое в своих оценках, в своей позиции государство.

Что касается возможного дрейфа Казахстана в сторону от Российской Федерации, надо отметить, что на самом деле угрозы для первого от второй очень высоки. Несмотря на то, что большая часть сухопутного компонента ВС РФ сейчас задействована в боевых действиях против Украины, я напомню, что внешнеполитической задачей РФ, стратегией, идеологией является восстановление своего монопольного контроля в зоне всего бывшего СССР.

И стратегическая задача Москвы в среднесрочной перспективе — это, по-моему, формирование марионеточных государств по своей периферии. Это относится и к Центральной Азии, и к Восточной Европе, и к Южному Кавказу.

То есть, для суверенитета Казахстана, несмотря на то, что большая часть российских войск задействована в Украине, эти угрозы высоки.

Делает ли Казахстан что-то, чтобы уменьшить свою зависимость, либо дистанцироваться от РФ? Я пока не вижу никаких индикаторов подобных действий. Остается очень серьезная экономическая зависимость, она не уменьшается. Около 30% внешней торговли Казахстана приходится на РФ. Колоссальной остается зависимость логистическая, то есть, транзит через Каспийский Трубопроводный Консорциум, так называемый КТК, через который сейчас идет 80% казахской нефти на экспорт.

И несмотря на то, что были заявления о необходимости диверсификации, никаких пока что действенных шагов в этом направлении, в том числе через Каспийское море и Азербайджан, не делалось.

Говорилось, что в этом направлении Казахстан может частично диверсифицировать свои поставки нефти за рубеж, и это составит примерно 5 млн тонн нефти в год. Я напомню, что через российский КТК идет около 60 млн тонн казахской нефти в год. То есть, 5 млн тонн тут составляет лишь около 8%. Это значит, что даже при удачном стечении обстоятельств за год Казахстан сможет диверсифицировать всего лишь приблизительно 8% своего нефтяного экспорта, перенаправив его через Азербайджан, например. Но остальные 92% остаются под контролем РФ. И казахский министр энергетики недавно заявил, что пока что никаких планов по запуску новых маршрутов доставки нефти на внешние рынки нет. О чем это говорит? О том, что никаких пока что шагов Казахстана по уменьшению своей зависимости от РФ не наблюдается.

Точно так же остается актуальной военно-политическая зависимость – Казахстан является членом всех организаций с ведущей ролью Москвы. Это ЕАЭС, ОДКБ (у них запланированы совместные военные учения на осень этого года). «Оборонка» Казахстана практически полностью на российских платформах.

Север Казахстана остается полностью открытым с военной точки зрения. Во-первых, там нет Северного военного округа. Есть военный округ Астана. То есть, выше Нур-Султана вообще нет воинских частей. Там только подразделения национальной гвардии. Поэтому с военной и политической точки зрения нынешний Казахстан сильно напоминает Украину 2013 года – когда риски для независимости, для суверенитета возрастают, однако военно-политическое руководство не делает ничего, чтобы уменьшить эти риски.

Все эти наблюдения подтверждают и эксперты из Казахстана, с которыми мы периодически ведем дискуссии на эти темы.

Оторваться от России Казахстану будет очень сложно, даже если созреет такая воля. Потому что мы видим по опыту, когда де-факто или де-юре колониальное государство пытается обрести свободу, это как правило сопровождается войной с метрополией.

Кроме того, надо учитывать, что в казахстанском обществе существует раскол по внешнеполитическим приоритетам, в том числе по вопросу войны России против Украины. То бишь, есть значительная часть казахстанцев, которые поддерживают на самом деле действия России в Украине.

Мы не можем забывать, что возможности спецслужб РФ на постсоветском пространстве довольно-таки широки, и поэтому я считаю, что проникновение российской агентуры в органы власти, в структуры безопасности, в вооруженные силы Казахстана находится на очень высоком уровне. Поэтому руководству Казахстана, если оно действительно захочет вести независимую политику, придется очень сложно. Россия не пожелает просто так отпустить от себя Казахстан, и будет пытаться удержать его в орбите своего влияния всеми возможными средствами.