В Южной Европе установилась экстремальная жара. В Андалусии на юге и Экстремадуре на юго-западе Испании в среду, 13 июля, температура воздуха достигла 44 градусов Цельсия. В центральной части Португалии столбик термометра поднялся до 40 градусов. Для сравнения: в Германии в этот день температурный максимум составил «лишь» 34 градуса.

При этом во Франции, Италии, Испании и Португалии экстремальные температуры в сочетании с сильными порывами ветра ежедневно становятся причиной масштабных лесных пожаров.

Один из самых масштабных из них — лесной пожар в районе Лас-Урдес испанской провинции Каресес, расположенной вблизи границы с Португалией, — охватил территорию площадью 3500 га. Метеорологическая служба Aemet повысила уровень тревоги в 16 из 17 автономных сообществ (областей) Испании. По ее оценке, нынешний период жары станет в стране одним из самых затяжных с 1975 года.

В Португалии утром 13 июля в тушении четырех крупных пожаров в окрестностях городов Лейрия, Помбал и Орен, расположенных в менее чем 200 километрах от Лиссабона, были задействованы 1500 пожарных.

По данным португальских властей, с конца июня экстремальная засуха установилась на 96% территории страны. (DW)