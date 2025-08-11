Франция, Италия и Испания страдают от запредельной жары, в некоторых районах ожидается повышение температуры до 43 градусов по Цельсию.

Национальная гидрометеорологическая служба Франции Météo‑France перевела 12 департаментов страны на «красный уровень» опасности в связи с жарой, еще 41 департамент, а также Андорра, находятся в «оранжевой зоне».

По данным гидрометеорологической службы, на юго-западе Франции ожидается жара «исключительного уровня», в частности, в Каркассоне и Ангулеме столбик термометра поднимется до 43 градусов по Цельсию.

Кроме того, 25 департаментов Франции от бассейна Средиземного моря до атлантического побережья переведены в оранжевый режим из‑за высокого риска пожаров.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо направил телеграммы префектам с требованием мобилизовать мэров, обеспечить контроль за уязвимым населением и при необходимости вводить ограничения или запреты на мероприятия, а также призвал уделить особое внимание системе здравоохранения, сообщает телеканал BFM TV.