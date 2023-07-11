Более 61 тысячи человек погибли из-за жары летом 2022 года, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Ученые проанализировали еженедельные данные Евростата о смертности от всех причин с разбивкой по полу и возрасту за период с 30 мая по 4 сентября. Всего, по подсчетам авторов исследования, за этот период в результате рекордной жары в Европе умерли 61 672 человека. При этом обычный показатель смертности от жары для этого периода в европейских странах составлял 36 тысяч человек.

В абсолютных значениях больше всего от жары людей погибло в Италии — 18 тысяч человек, за ней следует Испания с 11 300 смертями, на третьем месте Германия (8173 смерти), на четвертом — Франция (4807 смертей). Относительная смертность от жары на один миллион человек населения оказалась самой высокой в Италии, Греции, Испании и Португалии. Смертность от жары среди женщин оказалась на 56 процентов выше, чем среди мужчин. (DW)