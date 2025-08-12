В понедельник южные регионы Европы вновь накрыла жара. Ученые предупреждают, что Европа нагревается почти в два раза быстрее, чем планета в среднем, и 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

В Италии, где в конце этой недели во Флоренции ожидается температура 40°C, на Сардинии от теплового удара умер четырехлетний мальчик, найденный без сознания в автомобиле. Его доставили по воздуху в римскую больницу, но он скончался от необратимого повреждения мозга, сообщили в понедельник в больнице агентству AFP.

В семи крупных городах Италии, включая Болонью и Флоренцию, был объявлен красный уровень погодной опасности.

В понедельник утром более половины территории Франции попало в зону действия предупреждения об экстремальной жаре: 12 из 96 административных единиц на материке были объявлены зоной красной тревоги.

В Испании в воскресенье вспыхнули пожары в Леоне и Саморе, что вынудило более 1000 человек покинуть свои дома. Крупные пожары продолжаются в Галисии, но синоптики предсказывают понижение температуры в этой провинции.

Метеорологическая служба Великобритании прогнозирует, что во вторник в Лондоне температура воздуха достигнет 33°C. Это уже четвертая волна жаркой погоды за это лето. Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила желтый уровень опасности для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

По данным британской организации Carbon Brief, согласно прогнозам, 2025 год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. Температура на суше в Европе поднялась примерно на 2,3°C выше доиндустриального уровня, что почти в два раза превышает глобальный показатель, сообщает климатическая служба ЕС Copernicus.