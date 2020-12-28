Эксперты из США и Германии: В Москве Алиеву нужно будет задать один вопрос

11 января 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Россию, где состоится трехсторонняя встреча с президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. По данным армянских источников, цель встречи — внести уточнения в подписанное 10 ноября Трёхстороннее заявление. Примечательно, что с опровержением данной информации не выступила ни одна из сторон указанной встречи. Какие вопросы могут быть подняты на ней? Каковы интересы России и планы Кремля? Ведь согласно договору, 12 января армяне на территории Карабаха должны окончательно сложить оружие. И какие уточнения будут обсуждаться лидерами трех стран?

На эти и другие вопросы # отвечают американский политолог Эндрю Корыбко и германский политический аналитик Тобиас Пфенниг.

— Какие уточнения? Разве пакет Трехстороннего соглашения не полный?

Эндрю Корыбко: Похоже, есть некоторая путаница в трактовке того, как должно выполняться соглашение. Неясно, в какой степени России поручено разоружение, демобилизация и реинтеграция армянских боевиков (местных армян, а не тех, кто приехал туда из-за границы), а также поэтапное восстановление азербайджанского законодательства в регионе до возможного вывода российских миротворцев. Принимая во внимание недавнюю провокацию армянских террористов, первая проблема имеет неотложную важность, а вторая должна быть прояснена в ближайшее время, чтобы сделать процесс реинтеграции как можно более гладким.

Тобиас Пфенниг: Достигнута договоренность о возращении территорий и фактическом завершении вооруженного конфликта. Но Пашинян не может согласиться с таким финалом. Его положение внутри Армении довольно нестабильно, и он хочет привлечь внимание к этой встрече. В прошлом Азербайджан уже заявлял, что может принять частичную культурную автономию Карабаха. Если Пашиняну удастся обеспечить эту автономию в ходе переговоров, то он сможет, по крайней мере, изобразить себя победителем за столом переговоров. Если он действительно идет на досрочное переизбрание, то это может спасти его власть, кончно, если он хорошо сыграет.

— Какие вопросы должны быть поставлены ребром со стороны президента Азербайджана?

Тобиас Пфенниг: Алиеву практически не нужно ничего делать на этой встрече, потому что Азербайджан уже выиграл войну. Путина раздражает то, что Пашинян постоянно требует его внимания. Пашинян не дело Кремля, и он им не нужен. Алиеву следует задать один вопрос: почему мы снова здесь? Все уже кончено. Для России вопрос Карабаха решен. Путин уже заявил, что Карабах — это Азербайджан. Ему незачем менять свое мнение. Но, скорее всего, он готов дать Армении больше времени, чтобы смириться с поражением и осуществить более медленную передачу власти или, как было заявлено, заполучить гарантии некоторых особых прав меньшинств для армян в Карабахе.

Эндрю Корыбко: Азербайджан должен ясно дать понять, что Россия несет ответственность за выполнение всех ожидаемых от нее стандартных миротворческих операций, включая умиротворение любых армянских боевиков-изгоев, которые остаются активными в регионе, и за содействие окончательному восстановлению полного суверенитета Баку над эти регионом. Президент Алиев должен сделать все возможное для обеспечения того, чтобы премьер-министр Пашинян публично поддержал ожидаемые действия России и громко осудил террористические действия, недавно совершенные вооруженными армянскими боевиками. Глава Армении также должен гарантировать, что он, его военные и граждане не будут оказывать этим боевикам никакой материальной, политической или финансовой поддержки.

— Может ли Россия оказать давление и вернуться к вопросу политического статуса Карабаха?

Эндрю Корыбко: Возвращаться к этому вопросу было бы не лучшей идеей для России. Тем более, что про это нет ни слова в тексте мирного соглашения, что было истолковано Азербайджаном как признание того, что данный регион является неотъемлемой частью страны в соответствии с международным правом. Тем не менее, возможно, что Москва попытается убедить Азербайджан рассмотреть вопрос так называемой «культурной автономии», как уже делала в Сирии для курдов в 2017 году. Чтобы убедить Армению в том, что Россия их «не предавала». Примечательно, что несмотря на близкие союзнические отношения с Дамаском, в проекте курдской автономии не удалось добиться какого-либо прогресса. Некоторые аналитики считают, что Дамаск был глубоко оскорблен тем, что Россия стала публично предлагать нечто подобное, хотя она очень хорошо знала, насколько серьезно Сирия относится к сохранению своей унитарной природы.

Тобиас Пфенниг: Баку должен понять, что теперь он главный союзник России на Кавказе. С этой позиции у него есть определенные полномочия просить о многих вещах у Москвы.

— Может ли Баку заручиться согласием и поддержкой Москвы в вопросе выдачи граждан Армении, в отношении которых возбуждены уголовные дела по обвинениям в военных преступлениях?

Эндрю Корыбко: Россия может не захотеть публично участвовать в этом, если только эти люди не разыскиваются Интерполом, а Ереван откажется выдать их. Даже если и будут доказательства того, что им было предоставлено убежище на ее территории.

Тобиас Пфенниг: Вопрос об экстрадиции граждан Армении — это то, что решается в Армении. В нынешней ситуации Пашинян вряд ли сможет пойти на такую уступку. В таком случае кресло под ним зашатается еще больше.

— Пойдет ли Кремль навстречу Баку и запретит своим миротворцам проводить различные встречи с сепаратистами под флагом «НКР»?

Эндрю Корыбко: Поживем – увидим. Если Кремль пойдет навстречу Баку, то это станет для армян мощным сигналом о том, что Москва не поддерживает для них так называемую «культурную автономию». Хотя, отказ сделать это может быть истолкован как поддержка этого предположительно предпочтительного для Кремля политического исхода, который Москва может попытаться продвигать как «компромисс» между Баку и Ереваном.

Тобиас Пфенниг: Думаю, Баку сможет убедить Кремль в этом. Но не стоит в данном вопросе быть предельно непримиримыми. Азербайджану может быть выгодно использование имеющегося у сепаратистов управленческого опыта. В частности, структур по контролю над городами, которые при желании Баку могут остаться существовать в демилитаризованной и деполитизированной форме. То есть, карабахские армяне будут контролировать карабахских армян, и не в интересах Армении, а в интересах Азербайджана.

— Примечательно, что эта встреча произойдет накануне окончательного срока, когда карабахские армяне должны сложить оружие. Каков ваш прогноз по итогам встречи? И вокруг чего будут вестись основные торги, которые, как всем понятно, будут ожесточенными?

Эндрю Корыбко: Это еще раз подчеркивает важность того, чтобы Россия активно добивалась разоружения, демобилизации и реинтеграции местных армянских боевиков. Ереван попытается заставить Москву уклониться от своих обязательств или закрыть глаза на тех, кто отказывается подчиняться, в то время как Баку будет настаивать на том, чтобы Москва сделала все возможное, чтобы довести этот процесс до конца. Именно в этом напряженном контексте Россия могла бы предложить модель «культурной автономии» в качестве «компромисса», посредством которого она будет способствовать разоружению, демобилизации и реинтеграции армян, но только если им будет гарантирована «культурная автономия». Вероятно, эта услугу за услугу не станет публично известной, но можно ожидать, что она, по крайней мере, незаметно поднимет этот вопрос за кулисами.

Тобиас Пфенниг: Возможность для сделки состояла бы в том, чтобы и дальше позволять существовать в политической форме (не как партия), а как некая гражданская администрация прежним управленцам, которые станут контролировать армян, если те пожелают подчиняться азербайджанской администрации. Основной торг пойдет о политическом управлении территориями, где в настоящее время большинство населения составляют армяне. Пашинян постарается получить от азербайджанцев все, чтобы выглядеть положительно для своего народа. Азербайджан может пойти на уступку, потому что все уже решено на поле боя, но в конце должно быть ясно, что война уже окончена и Карабах — азербайджанский. Победитель может позволить себе быть щедрым.

Но Азербайджан должен с нетерпением ждать того, как начать интегрировать армянское население Карабаха в страну, чтобы увеличить ее политическую и экономическую мощь. Некая культурная автономия, де-факто подчиненная Азербайджану, может быть одним из решений, которые помогли бы в этом процессе. В любом случае, война с оружием в руках окончена, и теперь Азербайджан своей щедростью выиграет войну за умы — даже если армяне когда-то противостояли этому.

Заур Мехтиев, специально для «Зеркало»