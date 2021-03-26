Эксперт: Турция сделает всё, чтобы обеспечить мощную дипломатическую и военную поддержку Азербайджану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 7-ом конгрессе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), огласил манифест, в котором отражены основные направления политики ПСР на период до 2023 года. И что особо важно для нас, среди внешнеполитических приоритетов Анкары он назвал поддержку Азербайджана в карабахском конфликте. «27 сентября прошлого года Азербайджан перешел в контрнаступление, и мы были рядом. Благодаря героизму ВС Азербайджана, 30 летней оккупации положен конец», — сказал он.

«Турция приложит все усилия для реализации пунктов соглашения от 10 ноября 2020 года. Этот процесс еще больше укрепит братство Турции и Азербайджана», — отметил Эрдоган, передает Turan. И вот это, пожалуй, главный момент. Это именно то, что сильнее всего волнует азербайджанское общество на протяжении 4-х с лишним месяцев после войны. Люди тревожатся и недоумевают – почему до сих пор никто не торопит Армению выполнить основные пункты Трехстороннего заявления о прекращении огня (ТСЗ)? Зачем нужны миротворцы России, если они не препятствуют воссозданию на территории Азербайджана «Армии обороны НКР», и в том числе не перекрывают путь прибывающим вступить в нее гражданам Армении?

Конечно, заявление Эрдогана в этом смысле большая отрада для слуха азербайджанцев. Дай Бог, чтоб его слова сбылись, но и сомнениям есть место. Хватит ли у Турции сил и упорства держать эту тему в центре внимания столько, сколько нужно, и своей поддержкой подкреплять позицию Азербайджана, который, похоже, сегодня единственный из подписантов ТСЗ, кто настаивает на выполнении всех его пунктов? Осуществима ли эта задача вообще при имеющихся итогах войны? То есть, способны ли Анкара и Баку вместе додавить Москву и Ереван, чтобы они согласились на полноценное воплощение условий ТСЗ?

Своим мнением на этот счет поделился с # политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

— Поддержка президентом Турции Азербайджана последовательна и принципиальна. И особенно важен для нас тот факт, что эта поддержка нашла свое отражение и в манифесте, в котором зафиксированы основные направления внешней политики правящей партии до 2023 года. То есть, Турция рядом с нами, она нас поддерживает во всех сферах политического, дипломатического, военно-технического сотрудничества. И сам по себе этот формат, альянс должен обеспечивать стабильность и безопасность в регионе Южного Кавказа.

Турция в то же время хорошо понимает, что многое произошло благодаря героизму и мужеству азербайджанских солдат и офицеров, которые не щадя своей жизни, проливая кровь, освободили наши собственные территории. И конечно же, вот эта поддержка Турции основывается и на этом факторе. Потому что Анкара понимает, что Азербайджан как самостоятельное независимое государство сегодня в состоянии полностью обеспечить свою безопасность и территориальную целостность.

Думаю, мы еще долго будем слышать из уст недобитых карабахских сепаратистов различные фантазии на тему создания «Армии обороны Арцаха». Весь вопрос в том, что хотеть конечно же не вредно, а мечтать — тем более. Но здесь возникает много дополнительных вопросов – откуда возьмет финансовые ресурсы этот самопровозглашенный режим, за счет каких людских резервов он собирается формировать так называемую армию.

Насколько нам известно, сейчас в НК переселяются люди среднего и пожилого возраста, и вряд ли кто-то из них готов идти под ружье баласаняновского бандитского воинского формирования.

Известно и другое – премьер Армении Пашинян заявил, что было принято решение не направлять служащих армянских вооруженных сил на территорию НК. Это было заявлено официально, прилюдно и по этому поводу существуют соответствующие документы.

Что касается российских миротворцев, очевидно, что они действуют в рамках интересов своего государства. Изначально, когда они были дислоцированы на месте, задача для них была обеспечить прежде всего безопасность армянского населения. Потому что азербайджанское население НК пока еще не вернулось в свои дома.

Конечно, просматривается двойственность отношения миротворцев – кого пропускать в НК, а кого нет. Кто-то может проникнуть с оружием, а кого-то могут и остановить.

Здесь, я думаю, Баку будет применять дипломатические и военные усилия с тем, чтобы миротворцы не забывали о том, что находятся на территории Азербайджана. Если они думают, что, пропуская на территорию Азербайджана отдельных граждан Армении, смогут поспособствовать формированию какой-то карабахской армии, то это глубокое заблуждение.

Думаю, и в этом вопросе Турция будет нас поддерживать, хотя тут главную роль играет сам Азербайджан. Анкара не раз заявляла, что поддержит любое решение, которое примет Баку. И я думаю, что в любой ситуации, при любом раскладе Турция сделает всё, чтобы обеспечить мощную дипломатическую и военную поддержку Азербайджану.

Главным исполнителем ТСЗ является Армения. В принципе, часть своих обязательств Армения выполнила, но она по сей день занимается и провокациями. Мы до сих пор не видим полной стабильности в регионе Карабаха. И здесь миротворцы должны демонстрировать беспристрастность.

Думаю, Баку и дальше будет демонстрировать последовательность и решительность во всех этих вопросах, и настаивать на полном и неукоснительном выполнении условий ТСЗ.