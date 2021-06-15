“Понятие многодетной матери в Азербайджане должно быть пересмотрено. Согласно действующему законодательству, многодетными считаются те, у кого более пяти детей. Однако, по статистике, количество семей с более чем пятью детьми довольно невелико. Сейчас в основном это семьи с одним и двумя детьми”, — говорит эксперт-экономист Рашад Гасанов.

Эксперт отмечает, что 1,1 миллиона семей в Азербайджане имеют только одного ребенка. С учетом этого, а также исходя из зарубежного опыта, семьи, в которых трое и более детей, должны быть приняты в качестве модели многодетной семьи.

С достовнрностью информации и обоснованностью предложения эксперта разбирался Saxta.info.

По состоянию на 1 апреля 2021 года население Азербайджана достигло 10,130 миллиона человек. По данным Госкомстата, с начала года население страны увеличилось на 10 981 человека, или на 0,1 процента. За прошлый год прирост населения составил 0,5%. Около 53% населения составляют городские, 47% — сельские жители, 49,9% — мужчины и 50,1% — женщины.

По данным на 2020 год, в Азербайджане насчитывается более 2,1 миллиона семей. Кстати, количество семей в 2006 году составляло 1,817 миллиона, тогда как на начало 2017 года этот показатель составлял 2,084 миллиона.

Поскольку результаты переписи 2019 года не обнародованы, в открытых источниках нет информации о количестве семей с одним, двумя, тремя, четырьмя и более детьми. Однако переписи, проведенные в последние годы, показывают, что число многодетных семей сократилось, тогда как в основном увеличилось число семей с 1-2 детьми.

Так, по данным переписи 1999 года, число семей с одним ребенком составило 288 200 (22,5%), число семей с двумя детьми — 450 700 (35,3%), семей с тремя детьми — 326 200 (25,5%), а семей с четырьмя и более детьми — 213 900 (16,7%).

Показатели изменились в ходе переписи 2009 года.

Семьи с 1 ребенком — 396 000 (30,1%)

Семьи с 2 детьми — 529 000 (40,3%)

Семьи с 3 детьми — 261 900 (19,9%)

Семьи с 4 и более детьми — 126 700 (9,7%).

Так, за 10 лет (с 1999 по 2009 год) число семей с одним и двумя детьми увеличилось на 107 800 и 78 300 соответственно. Число семей с тремя, четырьмя и более детьми сократилось на 64 300 и 87 200 соответственно. Так, за 10 лет количество семей с тремя и более детьми сократилось на 28%.

Хотя результаты последней переписи населения не были обнародованы, демографы говорят, что за последние 10 лет число семей с одним и двумя детьми увеличилось.

Что касается многодетных семей, то в соответствии с законодательством Азербайджана таковыми считаются семьи, имеющие более 5 детей. В Азербайджане женщины, имеющие более 5 детей, получают социальное пособие в размере 55 манатов. Пособие выплачивается Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и Социальной защиты Населения Азербайджанской Республики до достижения ребенком 18-летнего возраста. По данным Госкомстата на март 2021 года только 2500 женщин с более чем пятью детьми в Азербайджане получали социальные пособия на 8900 детей.

В целом, с 2000 года число рождений четвертого, пятого и более детей в азербайджанских семьях сократилось. Например, в 2000 году в стране четвертыми в семье родились 6149 детей. Число таких детей составляло 3 866 в 2005 году, 3 018 в 2010 году, 3 130 в 2011 году, 3 625 в 2012 году, 3 827 в 2013 году, 4 509 в 2014 году, 4 404 в 2015 году, 4 346 в 2016 году, 4 053 в 2017 году и 3 904 в 2018 году.

Кроме того, в 2000 году в Азербайджане родилось 2940 детей четвертыми и следующими в семье. Число таких детей сократилось до 702 в 2010 году и 643 в 2011 году. В 2014 году этот показатель относительно увеличился. Таким образом тогда в стране родилось 1222 ребенка пятыми и следующими по счету в семье. В 2015 году этот показатель составлял 1108, а в 2016 году — 1019. В последующие два года наблюдался еще один спад. В 2017 году этот показатель снизился до 946, а в 2018 году — до 925.

Что касается изменения понятия многодетной матери, то этот вопрос обсуждается в Азербайджане. Демографы рекомендуют считать многодетными семьи с тремя и более детьми.

Такая практика применяется и в Украине. Согласно украинскому законодательству, многодетными считаются пары, официально состоящие в браке и имеющие трех и более детей. Соответствующие сертификаты выдаются родителям и детям. Размер пособия многодетной матери составляет 1700 гривен (106,6 маната).

Аналогичная практика применяется и в Беларуси. Согласно Кодексу семьи и брака этой страны, семья с тремя и более детьми считается многодетной. Кроме того, в Беларуси женщины, имеющие пятерых и более детей и воспитывающие их до 8 лет, имеют право выйти на пенсию в возрасте 50 лет.

В Грузии статус многодетной семьи предоставляется гражданам Грузии, имеющим четырех и более биологических или приемных детей. В этой стране семьи с четырьмя и более детьми получают 20 лари в месяц за электричество и 10 лари (более 3 долларов США) за каждого дополнительного ребенка. Кроме того, дети из многодетных семей могут бесплатно посещать образовательные клубы и спортивные секции. Также дети из таких семей получают определенные льготы при получении высшего образования. Наряду с этим правительство Грузии оказывает поддержку многодетным семьям при финансировании бизнеса в рамках кампании «Производи в Грузии».

Основываясь на вышеупомянутых фактах, Saxta.info приходит к выводу, что утверждение эксперта по экономике Рашада Гасанова во многом обоснованно.