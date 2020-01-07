Эксперт отметил высокие инфляционные ожидания

В наступившем году ожидается серьезный 35-ти процентный рост бюджетных расходов на социальное обеспечение. Однако по прогнозам правительства, инфляция в этом году будет на сравнительно низком уровне и составит лишь 4,6%.

Ожидаемый показатель прироста цен выше, чем в минувшем году (2,6%), но можно ли удержать инфляцию на таком низком уровне перед лицом резкого увеличения потенциального давления на потребительский рынок?

«Теоретически такое возможно, — считает экономист Ровшан Агаев. — Однако местные домохозяйства должны реально получить при этом дополнительно 4,5 млрд. манатов, в общей сложности 13,7 млрд. манатов. Нелегко смягчить инфляционное давление, с учетом того, что весь рост окажется заложником повышения потребительских цен. В довесок этому на инфляцию оказывает давление активизация коммерческих банков в сегменте потребительского кредитования».

По свидетельству экономиста, проведенное им исследование проливает свет на прямую зависимость инфляции от роста бюджетных отчислений на социальные цели.

«За редкими исключениями, очевидна тесная связь между темпами роста цен и бюджетным финансированием социальных расходов,- говорит Агаев. — Так, 30-40-процентный рост бюджетного финансирования на социальные цели в 2005-2008 гг. стимулировал двузначную инфляцию. Здесь важно отметить, что стабильность обменного курса этих лет препятствовала импортируемой инфляции, вызываемой повышением цен на ввозимые товары».

По мнению эксперта, с точки зрения наибольшего роста социальных расходов и прогнозов по инфляции после 2008 года следует рассматривать наступивший год.

Наглядную раскладку положительной корреляции между ростом бюджетных расходов на социальные цели и инфляцией Агаев представил в таблице: