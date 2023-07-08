Бывший главный тренер «Локомотива» и национальной команды Хорватии Славен Билич возглавил саудовский «Аль-Фатех». Об этом сообщает официальный сайт саудовской команды.

Билич на этом посту сменил Йоргоса Дониса.

54-летний хорват в сезоне-2012/13 занимал должность главного тренера московского «Локомотива». Также он возглавлял английский «Уотфорд», китайский «Бэйцзин Гоань», «Вест Бромвич Альбион», «Аль-Иттихад», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бешикташ». Специалист работал главным тренером сборной Хорватии с 2006 по 2012 год. Во время игровой карьеры он выступал на позиции защитника «Эвертоне», «Вест Хэме» и хорватском «Хайдуке».

По итогам чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/23 «Аль-Фатех» занял восьмое место, набрав 35 очков в 30 матчах. Чемпионом страны стал «Аль-Хиляль», которому удалось заработать 67 очков.