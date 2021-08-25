Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, афганский экс-президент Хамид Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство радикального движения «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал Ariana News.

По его данным, «Абдулла Абдулла, Карзай и Хекматиар будут членами совета для управления Афганистаном».

Указанные три политических деятеля сразу же после вступления вооруженных формирований талибов в Кабул создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану». Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти, в том числе правительства с широким представительством афганского общества.

Как сообщил ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам «Талибана», руководство движения намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут включены 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны.