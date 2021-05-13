Экс-премьер Британии признался в получении денег за лоббизм

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался в получении денег за лоббирование интересов компании Greensill Capital, сообщает Sky News.

«Мое щедрое годовое жалование, намного больше, чем то, что я зарабатывал на посту премьер-министра, и у меня были доли в бизнесе», — рассказал Кэмерон в ходе слушания в палате общин британского парламента.

Он подчеркнул, что был заинтересован в успехе Greensill Capital, так как у него были большие вложения в будущее этой компании. При этом экс-премьер отказался назвать сумму, которую ему платили, назвав это «личным делом».

Кэмерон также выступил в защиту своих действий, заявив, что не рассматривал их как как лоббизм и действовал в интересах общества.

«Я бы никогда не продвигал то, что, по моему мнению, не соответствует в полной мере интересам общества», — отметил бывший глава правительства. (gazeta.ru)