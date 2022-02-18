Офис бывшего канцлера ФРГ, социал-демократа Герхарда Шрёдера, критикуемого в Германии из-за близости к Кремлю и деятельности в российских государственных концернах, в 2021 году получил из госбюджета 407 тысяч евро на оплату сотрудников. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили агентство dpa и издание Handelsblat со ссылкой на имеющийся в их распоряжении ответ Ведомства федерального канцлера парламентской фракции Левой партии.

По данным Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шрёдера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал около 10 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шрёдера было выплачено около 561 тысячи евро.

Представители оппозиции в бундестаге в интервью изданию призвали лишить бывшего канцлера этой привилегии. «Неприемлемо, что бывший канцлер наряду с большим числом его должностей в российских компаниях получает еще и деньги из немецкого госбюджета», — заявил исполнительный секретарь земельной группы ХСС в бундестаге Штефан Мюллер.

В свою очередь зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай призвал канцлера Германии Олафа Шольца «незамедлительно провести разъяснительную беседу с его предшественником Шрёдером», указав, что и бывший глава правительства является представителем государства и обязан не наносить ему вреда. (DW)