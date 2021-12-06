Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

За каждый из этих двух пунктов обвинения Аун Сан Су Чжи получила по два года тюрьмы.

76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента отстранения от власти прежнего правительства мьянманскими военными. Ей предъявили ряд обвинений, в частности в нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.