Верховный суд Мьянмы отклонил апелляции адвокатов бывшего государственного советника Аун Сан Су Чжи по шести эпизодам обвинения в коррупции. Об этом сообщил портал The Irrawaddy.

По его данным, сторона защиты попыталась обжаловать приговоры, вынесенные по делам о нецелевом использовании средств благотворительного Фонда До Кхин Чжи и получении взятки в размере $550 тыс.

Аун Сан Су Чжи в сентябре была переведена из-под домашнего ареста в тюрьму. Согласно данным СМИ, у нее ухудшилось здоровье, она испытывает зубную боль и испытывает проблемы с приемом пищи.

Экс-госсоветник Мьянмы в июле была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий. Тогда же Государственный административный совет Мьянмы выступил с намерением перевести ее из тюрьмы под домашний арест. Срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи 1 августа был сокращен на шесть лет в результате помилования по пяти пунктам обвинения, по которым суд ранее счел ее вину доказанной. Таким образом, срок тюремного заключения для 78-летней Аун Сан Су Чжи сейчас составляет 27 лет. (ТАСС)

