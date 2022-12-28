Бывший руководитель Baku Steel Company Расим Мамедов приговорен к 14 годам лишения свободы.

Приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Мамедовой-Аскеровой.

ООО “Baku Steel Company” было зарегистрировано в августе 2009 года. Расим Мамедов был председателем Наблюдательного совета компании до 28 января 2021 года.

Р. Мамедов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, предоставлении заведомо ложной информации, в том числе в завышении финансовых показателей, создании компаний от имени третьих лиц, продаже товаров Baku Steel Company этим компаниям по более низким ценам, расходовании продукции Baku Steel Company на собственные объекты и жилые помещения.

Согласно обвинительному акту, Расим Мамедов таким образом обвиняется в присвоении и растрате в общей сложности 55 миллионов манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенная с причинением ущерба в особо крупном размере), 193.3.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.